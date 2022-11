Fast 200 ukrainische Lehrkräfte eingestellt

Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat weitere ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Inzwischen seien an 123 Schulstandorten 191 Lehrkräfte beschäftigt, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag in Magdeburg mit. Sie sorgten für ein Unterrichtsangebot in ukrainischer Sprache für geflüchtete Schülerinnen und Schüler. Zudem seien inzwischen 61 Lehrkräfte für Deutsch als Zielsprache eingestellt worden, die den ukrainischen Kindern und Jugendlichen vorwiegend Deutsch beibringen sollen. Laut dem Ministerium sind bislang rund 5560 ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen in Sachsen-Anhalt angekommen.

Nach Angaben der Kommunen sind bisher insgesamt rund 28 750 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine direkt in den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden, wie aus einer vom Innenministerium veröffentlichten Statistik hervorgeht. Darunter seien etwa 6900 Kinder im schulpflichtigen Alter sowie knapp 2800 Kinder im Kindergartenalter.