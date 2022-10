Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Dessau - Bei einem Verkehrsunfall in Dessau ist eine Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 72-Jährige sei im Bereich einer Fußgängerampel mit dem Auto eines 83-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Rentner war wegen eines Schocks in Behandlung. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.