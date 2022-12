Erfurt - Ein Fahrradfahrer ist in Erfurt gestürzt und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der 62-Jährige sei ohne fremde Einwirkung am Montagvormittag gefallen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Ursache für den Unfall in der Brühlervorstadt ist unklar.