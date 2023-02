Im Kampf gegen den Abstieg wollen die Bayreuther Basketballer mit einem Trainerwechsel nochmal einen Impuls setzen. Ein früherer Pokalsieger übernimmt in Franken.

Ex-Oldenburger Drijencic ist neuer Trainer in Bayreuth

Bayreuth - Nach sieben Jahren als Trainer der EWE Baskets Oldenburg hat Mladen Drijencic einen neuen Job in der Basketball-Bundesliga. Der Tabellenletzte medi Bayreuth verpflichtete den 57-Jährigen am Donnerstag als Nachfolger von Lars Masell (42).

Drijencic leitete bereits am Vormittag sein erstes Training in Bayreuth und übernimmt einen Club, der in sportlich und wirtschaftlich schwierigen Zeiten steckt.

„Auch wenn ich mich zum Ende der Saison als Alleingesellschafter zurückziehen werde, werde ich bis dahin alles in meiner Macht stehende für die Erstligazugehörigkeit des Bayreuther Basketballs tun“, sagte der Clubboss Carl Steiner über diesen Trainerwechsel. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Head Coach Position mit Mladen Drijencic neu zu besetzen und so im Abstiegskampf nochmals für einen neuen Impuls zu sorgen.“

Steiner habe der Geschäftsführung seine finanzielle Unterstützung für die Verpflichtung von Drijencic zugesichert. Jetzt setzt der Alleingesellschafter auch auf eine weitere Verstärkung des Kaders. „Ich hoffe sehr, dass mein Impuls nun auch im Sponsorenkreis nochmals Mittel freisetzt und reges Feedback findet und wir mit unseren Fans so auch dem Team für den Endspurt nochmals zusätzliche Qualität geben können“, sagte er.

Der Bosnier Drijencic war 2010 zunächst als Leiter des Nachwuchsprogramms nach Oldenburg gewechselt. 2015 übernahm er als Nachfolger von Sebastian Machowski die erste Mannschaft und führte die Niedersachsen unter anderem zum Pokalsieg.