Etwas mehr Menschen in Thüringen durch Ukraine-Geflüchtete

Erfurt - Durch ukrainische Flüchtlinge ist die Zahl der in Thüringen gemeldeten Menschen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres leicht angestiegen. Seit Jahresbeginn bis September stieg die Bevölkerungszahl im Bundesland um 0,8 Prozent auf etwa 2,13 Millionen Menschen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte.

Diese Zahl ist das Ergebnis verschiedener Zu- und Wegzüge sowie Geburten und Todesfälle. Von Januar bis September 2022 wurden demnach rund 10.800 Kinder in Thüringen geboren. Im selben Zeitraum starben rund 23.300 Menschen. Zudem zogen etwa 1800 Menschen mehr aus Thüringen in andere Bundesländer als umgekehrt. Für einen positiven Wanderungssaldo sorgten vor allem die Zuziehenden aus der Ukraine: 25.660 Menschen kamen aus dem Land nach Thüringen.