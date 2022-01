Es geht um eine Pizza: Uefa verklagt Restaurant aus Deutschland

Gießen/DUR/awe - Die Besitzer der "Pizza Wolke" staunten bestimmt nicht schlecht als sie kurz vor Weihnachten Post bekamen. Das Gießener Bistro erhielt ein Schreiben von der Uefa.

Der Dachverband der europäischen Fußballverbände ist unter anderem Ausrichter der Fußball-Champions League. Die "Pizza Wolke" bot in ihrem Sortiment die Pizza "Champignons League" an. Wegen der Namensähnlichkeit schaltete die Uefa eine Kanzlei ein, die sich mit der "Pizza Wolke" in Verbindung setzte. Den Brief der Kanzlei stellte der Chef der "Wolke" via Instagram online.

"Pizza Wolke vs. Uefa. Hoch lebe die Pizza Champi(g)nons League! Ich fühle mich geehrt", so der Kommentar vom Bistrobesitzer, der sich als "Kind des Fußballs" bezeichnet. Mehrere User kommentieren den Post spöttischen und ungläubigen Beiträgen. Auch von kostenloser Promotion ist zu lesen.

Wie sich beide Parteien geinigt haben, ist nicht bekannt. Auf der Webseite der "Pizza Wolke" findet sich die Pizza "Champignons League" jedoch nicht mehr.