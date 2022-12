Erste Loipen im Thüringer Wald gespurt

Suhl - Mit wachsender Schneehöhe werden die Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald zahlreicher. Erstmals in dieser Saison seien Langlaufloipen gespurt worden, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Sonntag mit. Drei Loipen ständen rund um Spechtsbrunn bei Sonneberg zur Verfügung. Derzeit liegen in den Höhenlagen des Mittelgebirges bei Frostgraden bis zu 20 Zentimeter Schnee.

Auf insgesamt 27 gestiegen seien die präparierten, kilometerlangen Winterwanderwege. Rodeln sei nicht nur in Thüringens bekanntestem Wintersportort Oberhof, sondern auch in Oberweissbach und in Spechtsbrunn möglich. In Oberhof hatte am Samstag der erste Lift in diesem Winter den Betreib aufgenommen, ebenso eine Snowtubinganlage.