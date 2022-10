Erneut Demonstrationen gegen Inflation und Ukraine-Krieg

Leipzig - In Sachsen und Thüringen haben am Montag wieder Tausende Menschen etwa gegen die Energiepolitik der Bundesregierung und die Kostensteigerungen protestiert. Allein in Leipzig vermeldete die Polizei etwa 1300 Demonstranten. Die Thüringer Polizei wollte am Abend keine Schätzung zu den Teilnehmerzahlen abgeben. Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichteten aber - wie schon in den Vorwochen - von einem regen Demogeschehen im Freistaat.

Die zahlreichen Veranstaltungen blieben in beiden Bundesländern nach ersten Angaben der Beamten vom Montagabend weitestgehend störungsfrei. In den Vorwochen waren bereits in je beiden Bundesländern mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen.

Auf Plakaten in Leipzig hieß es an diesem Montag unter anderem „Unser Land zuerst“, „Schwerter zu Pflugscharen“ oder „Wir sind die rote Linie“. Es wurden Böller gezündet. Augenzeugen berichteten von teilweise aufgeheizter Stimmung zwischen den politischen Lagern.

Die Proteste gewannen zuletzt insbesondere in Ostdeutschland an Zulauf. Mehr als 100 000 Menschen demonstrierten nach Schätzungen der Polizei am Tag der Deutschen Einheit vor etwa zwei Wochen bei Dutzenden Kundgebungen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.