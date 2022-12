Entschleunigen zwischen Bäumen: Waldbaden geht im Winter

Kutenholz - In immer mehr Wäldern in Niedersachsen werden Kurse im sogenannten Waldbaden angeboten - auch im Winter. Das Interesse steige, sagt Birte Schmetjen, Försterin und Gründerin der Firma Waldwohl, die unter anderem für die Niedersächsischen Landesforsten Trainer fürs Waldbaden ausbildet. „Der Wald tut unserem Körper, unserer Seele und unserem Atemsystem gut“, sagt sie. Vor allem im Sommer werden die Spaziergänge mit angeleiteten Achtsamkeits-, Atem- und Meditationsübungen angeboten. Waldpädagogin und Trainerin Gesa Gerken, die im Landkreis Stade Kurse anbietet, hält das Angebot auch im Winter für sinnvoll - wenn sich Menschen müde, verstimmt und schlapp fühlen. „Das hilft gegen den Blues in der dunklen Jahreszeit“, sagt sie.