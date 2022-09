Energiesparen: Straßenbahnen halten nur noch auf Wunsch

Magdeburg - Magdeburger Straßenbahnen sollen bald nur noch auf Wunsch halten. Ab Oktober würden die Fahrzeuge nur dann halten, wenn Leute zu- oder aussteigen wollen, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Dienstag mit. Fahrgäste müssen demnach rechtzeitig den Knopf drücken - andernfalls soll die Bahn weiterfahren. Auch die Türen werden sich laut der MVB nicht mehr selbstständig, sondern nur auf Knopfdruck öffnen.

Mit der Umstellung will die MVB nach eigenen Angaben Energie- und Heizkosten sparen und die fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten besser einhalten. Bisher halten Straßenbahnen in Magdeburg wochentags bis 21 Uhr an jeder Haltestelle.