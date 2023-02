Ein Mann zieht Bahnen in einem Hallenbad.

Potsdam - Der Eintritt in Schwimm- und Strandbäder wird in der Landeshauptstadt Potsdam zum 1. März teurer. Die Bäderlandschaft Potsdam (BLP) nannte am Donnerstag als Gründe die steigenden Kosten für Energie und Personal sowie die Inflation. „Wir müssen diesen Schritt jetzt leider gehen. Wir tun dies vor dem Hintergrund stark steigender Kosten, die das Ergebnis der BLP deutlich zusätzlich belasten“, sagte Geschäftsführerin Ute Sello laut Mitteilung.

Sie verwies darauf, dass es seit dem Sommer Energiesparmaßnahmen gebe und weiter am Energiekonzept gearbeitet werde. Hallenbäder hatten wegen der Energiekrise etwa die Wassertemperaturen gesenkt.

Der Eintrittspreis für Erwachsene in Sportschwimmhallen und Strandbäder steigen von 4,90 auf 5,90 Euro, das Ticket für Kinder und Schüler bis 20 Jahre kostet ab 1. März statt 2,00 Euro dann 2,40 Euro. Auch Preise etwa für Mehrfachkarten sind von der Erhöhung betroffen sowie für Kurse.