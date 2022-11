Energiegipfel sieht noch offene Fragen bei Entlastungen

Dresden - Die sächsische Regierung und zahlreiche Verbände sehen hinter den Entlastungspaketen zur Abmilderung der Energiepreise noch Fragezeichen. Die nun eingeleiteten Schritte seien positiv aufgenommen worden, sagte Energieminister Wolfram Günther (Grüne) am Montag nach dem 3. Energiegipfel des Freistaates. Man habe aber festgestellt, dass es noch viele Fragen zur Umsetzung gebe. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kündigte Hilfen des Freistaates an, sollte der Härtefallfonds des Bundes für kleine und mittelständische Unternehmen noch Lücken aufweisen. „Unsere Aufgabe ist es, dass unsere Unternehmen durch die Krise kommen, dass Arbeitsplätze gesichert werden.“ Sachsen werde „in Größenordnungen“ in die Krisenbewältigung investieren.