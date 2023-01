Ende von Isolationspflicht und Corona-Maßnahmen in Sachsen

Eine Frau in Isolation nach einem positiven Corona-PCR-Test.

Dresden - Auch in Sachsen sollen die Isolationspflicht für Corona-positiv Getestete aufgehoben werden und alle verbliebenen landeseigenen Schutzmaßnahmen enden. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat das nach Angaben vom Donnerstag in Dresden dem Kabinett zum 3. Februar vorgeschlagen. „Angesichts der aktuellen Entwicklung ist ein Ende staatlicher Vorgaben geboten“, sagte sie unter Verweis auf Entscheidungen in anderen Bundesländern und die aktuelle Pandemielage.