Elefantentempel im Zoo geöffnet: Erster Blick auf Nachwuchs

Leipzig - Die Besucher im Leipziger Zoo können einen Blick auf den Nachwuchs in der Elefantenherde werfen. Der Elefantentempel Ganesha Mandir ist ab sofort wieder geöffnet, wie der Zoo am Freitag mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch war ein Elefantenkalb geboren worden, vor drei Monaten der Elefantenbulle Akito. Beide sind gut beschützt vom Mutterverband um Oma Kewa in der Laufhalle unterwegs, hieß es weiter.

„Es ist traumhaft zu sehen, wie sich die erfahrene Leitkuh um ihre beiden Töchter, die erstmals Kälber aufziehen, kümmert und unterstützend eingreift, wenn Unruhe in der Herde entsteht“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Im kommenden Jahr stehen zwei weitere Geburten bei den Elefanten in Leipzig an.