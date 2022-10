Eisbären Berlin verabschieden sich mit Niederlage aus CHL

Berlin/Hradec Králové - Die Eisbären Berlin haben das letzte Gruppenspiel in der Champions Hockey League (CHL) verloren. Am Mittwochabend unterlag der deutsche Eishockey-Meister beim tschechischen Club Mountfield HK mit 2:8 (1:1, 1:1,0:6).

Zach Boychuk und Matt White trafen für die Berliner. Das Ergebnis war jedoch für ein Weiterkommen nicht mehr entscheidend, da das Ausscheiden des Teams von Coach Serge Aubin bereits nach der 3:7-Niederlage im Hinspiel eine Woche zuvor feststand.

In der ČPP Aréna in Hradec Králové starteten die Eisbären dennoch druckvoll und gingen durch einen Treffer von Zach Boychuk in der neunten Minute in Führung. Es dauerte jedoch nur 19 Sekunden bis River Rymsha den Ausgleich erzielte. Danach blieb die Puckgeschwindigkeit hoch und beide Mannschaften kamen zu guten Chancen, weitere Tore blieben zunächst jedoch aus.

Im Mittelabschnitt stellte White in der 28. Minute dann wieder die Führung für die Eisbären her, bevor Radovan Pavlík zwei Minuten später trotz doppelter Unterzahl erneut den Gleichstand erwirken konnte.

Von da an steigerten sich Hausherren zunehmend und dominierten letztlich das Schlussdrittel. Die Treffer von Kevin Klíma (45.), abermals Pavlík (48.), Lukáš Pajer (50./54.), Oliver Okuliar (51.) und Jan Veselý (58.) bescherten Berlin eine deutliche Niederlage.