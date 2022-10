Einschränkungen auf A7 in wegen Bauarbeiten

Göttingen - Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen von Montag an zu Einschränkungen. Auch kurzzeitige Sperrungen seien möglich, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Zwischen dem Dreieck Drammetal und der Landesgrenze zu Hessen sollen die Baustellenfahrbahnen umgelegt werden. Weiterhin soll es drei Fahrstreifen je Richtung geben.

Den Angaben nach ist zunächst von Montag an die Fahrbahn in Richtung Hannover von den Einschränkungen betroffen. In der Gegenrichtung nach Kassel kann es dann ab dem 1. November zu Behinderungen und Sperrungen kommen. An den darauffolgenden drei Wochenenden kommt es zudem zu Sperrungen von Teilen der Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden. Umleitungen werden ausgeschildert.