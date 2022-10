Ostrhauderfehn - Der brennende Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) hat einen Schaden in der Höhe von 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl bereits komplett, als die Feuerwehr am frühen Montagmorgen eintraf. 40 Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und löschten das Feuer. Das Haus ist einsturzgefährdet und unbewohnbar.