Eine Schwerverletzte bei Transporter-Karambolage

Reichenbach - Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter in Reichenbach (Vogtlandkreis) ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger Transporterfahrer hatte am Mittwochnachmittag links abbiegen wollen und dabei die 42-Jährige, die ihm mit ihrem Transporter entgegenkam, übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf einen dritten Transporter geschoben.

Der 48-Jährige wurde leicht verletzt, die 42-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dritten Transporters kam mit dem Schrecken davon. Keines der Fahrzeuge war nach dem Unfall noch fahrbereit, der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.