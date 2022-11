Einbrecher stehlen Wertgegenstände aus Schulzentrum

Herzlake - Unbekannte Einbrecher haben aus einem Schulzentrum in Herzlake (Landkreis Emsland) Wertgegenstände in Höhe von rund 40.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und stahlen im großen Stil Werkzeuge, Bargeld, Laptops, Tablets und andere technische Gegenstände, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wann die Tat genau verübt wurde, sei unklar. Als Tatzeitraum komme Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag infrage.