Ehrendoktorwürde der Musikhochschule Weimar für Nike Wagner

Nike Wagner sitzt in Bonn in ihrem Büro.

Weimar - Die Kulturwissenschaftlerin und frühere Intendantin des Kunstfestes Weimar, Nike Wagner, hat die Ehrendoktorwürde der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar erhalten. Die 77-jährige Ururenkelin des Komponisten und Namensgebers der Hochschule habe sich in großer Deutlichkeit zu dessen Werk, Wirken und Haltungen bekannt, teilte die Hochschule mit. Die Ehrendoktorwürde wurde ihr am Freitag verliehen. Die Hochschule würdigte damit auch ihre „engagierte und durchaus risikofreudige Auseinandersetzung“ mit dem Werk ihres Urgroßvaters, des Komponisten Richard Wagner, und dessen Nachwirken in den Bayreuther Festspielen.

Nike Wagner war von 2004 bis 2013 künstlerische Leiterin des renommierten Kunstfests Weimar, danach übernahm sie bis Ende 2020 die Intendanz des Bonner Beethovenfests. Sie ist Cousine von Katharina Wagner, der Chefin der Bayreuther Festspiele. Die Weimarer Musikhochschule feiert in diesem Jahr ihr 150. Jubiläum.