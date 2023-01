Dassel - Eine 49-Jährige E-Scooter-Fahrerin hat sich bei einem Unfall in Dassel (Landkreis Northeim) schwer verletzt. Eine 58-Jährige Autofahrerin wollte am Freitagnachmittag an einer Kreuzung links abbiegen und nahm der E-Scooter-Fahrerin dabei die Vorfahrt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 49-Jährige stürzte beim Abbremsen über das Lenkrad und verletzte sich dabei schwer. Es gab keinen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.