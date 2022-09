Magdeburg - In Magdeburg hat die Polizei eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin erwischt, die noch eine Schnapsflasche in der Hand hielt. Die Beamten stoppten die 22-Jährige in der Nacht zum Samstag, als sie in Schlangenlinien unterwegs war, wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die 22-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.