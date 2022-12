Ein Fußballspieler ist am Ball.

Belek - Das für kommenden Montag geplante Testspiel von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden gegen den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua ist verlegt worden. Wie Dynamo am Samstag mitteilte, findet der Vergleich nun am Dienstag um 15.30 Uhr im türkischen Belek statt, wo beide Teams derzeit ein Trainingslager absolvieren. Die Italiener waren mit dem Wunsch um Verlegung an die Dresdner herangetreten.