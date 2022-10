DWD: Sachsen-Anhalt im Hotspot des „Oktobersommers“

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst erwartet für das Dreiländereck Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen für Montag einen Hotspot des „Oktobersommers“. Es würden noch einmal außergewöhnlich warme Höchstwerte erwartet, teilte der DWD am Sonntag mit. Regional könnten Rekordwerte erreicht werden. Die Luft erwärme sich voraussichtlich auf sehr milde 22 bis 26, im Harz auf 19 bis 22 Grad. Dabei gebe es schwachen bis mäßigen Süd- bis Südwestwind. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zum Dienstag sei es dann stark bewölkt bis bedeckt, von Nordwesten her gebe es zeitweise Regen. Am Dienstag lockere sich die Bewölkung von Norden her auf. Die Höchstwerte liegen dann bei 17 bis 19 Grad, im Harz bei 13 bis 16 Grad.