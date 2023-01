Durchsuchung mit Spezialkräften in Saalfeld

Saalfeld - Mit Spezialkräften hat die Polizei die Wohnung eines 35-Jährigen in Saalfeld durchsucht. Er sei in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten aufgefallen, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Donnerstag mit. Demnach haben am frühen Mittwochmorgen Polizisten aus Saalfeld, SEK-Beamte, Bereitschaftspolizisten und Hundeführer mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem 35-Jährigen geklingelt. In der Wohnung hätten sie Gegenstände sichergestellt, die unter das Waffengesetz fallen, hieß es. Genauere Angaben hierzu wollte die Polizei nicht machen. Es werde wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.