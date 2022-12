Durchbruch in Haushaltsverhandlungen

Erfurt - Bei den Verhandlungen von Linke, SPD, Grünen und CDU über einen Thüringer Haushalt für das kommende Jahr ist ein Durchbruch erzielt worden. Es gebe eine Einigung, der Etat werde „um die 13 Milliarden Euro“ umfassen, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey nach langwierigen Gesprächen am Montagabend. CDU-Fraktionschef Mario Voigt sprach von Fortschritten, man habe die schlimmsten Verfehlungen von Rot-Rot-Grün verhindert, aber es bleibe ein schlecht aufgesetzter Haushalt.

Am Dienstag soll der Etat in einer Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses beraten werden. Angestrebt werde eine Verabschiedung des Haushalts am Freitag, wie die Vorsitzenden der beteiligten Fraktionen übereinstimmenden sagten. Mit dem Zeitplan und ob dieser verfassungsrechtlich unbedenklich ist, soll sich der Ältestenrat des Landtages ebenfalls am Dienstag befassen.