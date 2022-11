Duo nach Autodiebstahl flüchtig: Mutmaßliche Waffe gesehen

Magdeburg - Mit einem Großaufgebot und zeitweise mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden hat die Polizei am Mittwoch in Magdeburg nach einem mutmaßlichen Autodieb und einer Frau gesucht. Zuvor soll das flüchtige Duo in Alt Fermersleben einen Pkw gestohlen haben, der jedoch geortet werden konnte, sagte ein Polizeisprecher. Der Versuch, das Fahrzeug im Stadtgebiet zu stoppen, sei misslungen. Kurz darauf habe der Mann das Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und sei mit der Beifahrerin davongelaufen. Dabei wollen Zeugen laut Polizei beobachtet haben, wie er einen „waffenähnlichen Gegenstand“ in seine Bauchtasche gesteckt hat. Bedroht habe er niemanden, hieß es. Mann und Frau waren am frühen Mittwochnachmittag weiter auf der Flucht.