Drogen und Bargeld in Wohnungen beschlagnahmt

Halle - Die Polizei hat in Halle und Teutschenthal insgesamt fünf Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 90 Gramm Cannabis sowie geringe Mengen Amphetamine, Heroin und Kokain entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Es sei auch Bargeld im unteren vierstelligen Bereich beschlagnahmt worden. Bei den Durchsuchungen am Dienstag fanden die Beamten den Angaben zufolge auch zwei Messer.

Es werde gegen acht Männer im Alter von 19 bis 38 Jahren und gegen eine 21-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Für die Durchsuchungen lagen mehrere Beschlüsse des Amtsgerichts Halle vor, hieß es. Diese betrafen vier Wohnungen in der Stadt Halle und eine Wohnung in Teuschenthal (Saalekreis).