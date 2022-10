Drittligist Meppen stoppt Niederlagenserie in Saarbrücken

Saarbrücken - Nach vier Niederlagen in Folge hat der SV Meppen seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Am Samstag holten die Emsländer beim 1. FC Saarbrücken ein 0:0 (0:0). In der ersten Hälfte hätten die Gäste sogar in Führung gehen können. Die Elf von Trainer Stefan Krämer kassierte zuletzt unter anderem gegen Borussia Dortmund II (0:2) und FC Ingolstadt (1:3) bittere Niederlagen. Vor einigen Tagen hatte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ dem Trainer den Rücken gestärkt: „Wir sind der festen Überzeugung, und da passt auch kein Blatt dazwischen, dass wir es in dieser Konstellation schaffen können.“