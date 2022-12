Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Waltersdorf

Waltersdorf - Drei Männer sind bei einem Unfall in Waltersdorf (Landkreis Dahme-Spreewald) zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stießen zwei Autos am Mittwochmorgen zusammen. Die verletzten Männer im Alter von 39 bis 42 Jahre wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.