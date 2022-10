Döner-Lieferant ausgeraubt: Verdächtige gefasst

Heringsdorf/Berlin - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ermittelt gegen zwei Männer, die sich als Polizisten ausgegeben und einen Döner-Lieferanten auf der Insel Usedom ausgeraubt haben sollen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, soll sich der Überfall am Freitag bei Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) ereignet haben.

Der 35-jährige Fahrer gab an, dass er durch die angeblichen Beamten für eine Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Sie hätten ihn gezwungen, den Laderaum zu öffnen, ihm Handschellen angelegt und aus dem Auto mehrere tausend Euro Bargeld und Papiere gestohlen.

Danach sollen sie geflohen sein. Laut Polizei wurden die Tatverdächtigen inzwischen im Großraum Berlin bei einer Fahndung gefasst. In ihrem Wagen sei eine größere Menge Bargeld, die der Beute entsprach, und weitere Beweismittel beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehle gegen die Verdächtigen beantragt.

Der 29-Jährige sei bereits wegen anderer Straftaten der Polizei bekannt. Geprüft wird auch, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit gibt. So wurde bei Neustrelitz auf der B 198 vor längerer Zeit ein ähnlicher Vorfall bekannt, der bisher nicht aufgeklärt werden konnte.