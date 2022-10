DFB-Frauen fordern Frankreich in Dresden

Fußballspielerin Alexandra Popp spielt in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen.

Dresden - Die deutschen Fußballerinnen wollen bei ihrem ersten Heimspiel nach der EM in England glänzen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert am Freitag (20.30/ARD) in Dresden die Auswahl Frankreichs. Beim letzten Aufeinandertreffen hatten die DFB-Frauen die Französinnen im EM-Halbfinale durch zwei Tore von Alexandra Popp mit 2:1 bezwungen. Der Deutsche Fußball-Bund hat für die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion bisher über 24.500 Tickets verkauft.

Bei den Vize-Europameisterinnen fehlen die beiden Bayern-Spielerinnen Lina Magull (Corona) und Giulia Gwinn (Knieverletzung) sowie Frankreich-Profi Sara Däbritz von Olympique Lyon (Sprunggelenkblessur) und die Frankfurterin Laura Freigang, die eine Schulterverletzung auskuriert. Die Begegnung gilt ebenso wie zwei Test-Spiele im November in den USA gegen die Weltmeisterinnen schon als Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August.