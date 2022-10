Deutlich mehr Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt in Sachsen-Anhalt an Fahrt auf. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte für die zurückliegenden sieben Tage 793,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei 385,2 gelegen. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 angegeben. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Innerhalb Sachsen-Anhalts unterscheidet sich das registrierte Infektionsgeschehen teils deutlich. Im Landkreis Jerichower Land lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 1042,4, in Mansfeld-Südharz bei 1022,5. Im Landkreis Wittenberg hingegen wurde mit 582,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche der landesweit geringste Wert festgestellt.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach RKI-Angaben landesweit inzwischen 872 214 Infektionen registriert. Die Statistik weist insgesamt 5773 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Land aus. Sachsen-Anhalt hat rund 2,17 Millionen Einwohner.

Die Grundimmunisierung gegen das Virus haben in Sachsen-Anhalt laut RKI 74 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Die erste Auffrischungsimpfung haben 58 Prozent erhalten, sieben Prozent die zweite Auffrischungsimpfung.

Unterdessen steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Sachsen-Anhalt. Die „Magdeburger Volksstimme“ berichtete unter Berufung auf das Landesamt für Verbraucherschutz, dass am Mittwochmorgen 46 Corona-Infizierte auf den Intensivstationen behandelt wurden, eine Woche zuvor seien es noch 28 gewesen. Am Donnerstag lag die Fallzahl bei 49, wie aus dem Divi-Intensivregister hervorging. 15 Patienten mussten beatmet werden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte der „Magdeburger Volksstimme“: „Aktuell zeichnet sich noch keine Überbelastung des Gesundheitssystems ab.“