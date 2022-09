Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt schneller

Hannover - Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder schneller. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für das Bundesland am Mittwoch mit 399,6 an - nach 305,0 vor einer Woche und 352,8 am Vortag. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Landesweit wurden 10 454 bestätigte Neuinfektionen gemeldet, außerdem starben 15 weitere Menschen an oder mit Covid-19.

Die Daten bilden die Infektionslage derzeit allerdings nicht vollständig ab. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst werden - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme können zudem zu einer Verzerrung von Tageswerten führen.

Als maßgebliche Zahl zur Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Laut Landesregierung lag dieser Wert am Mittwoch bei 8,0 - vor einer Woche lag er noch bei 5,5. Landesweit waren 2,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Kranken belegt, eine Woche zuvor waren es 2,1 Prozent.

Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte meldete der Landkreis Verden mit 589,9 die höchste Inzidenz. Den niedrigsten Wert verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven mit 222,6.

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 398,1 - vor einer Woche betrug der Wert 313,8. Insgesamt 689 bestätigte Neuinfektionen wurden gemeldet, außerdem gab es 2 weitere Todesfälle.