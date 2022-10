Corona-Inzidenz binnen einer Woche fast verdoppelt

Erfurt - Nach einem wochenlang eher niedrigem Niveau hat sich die Corona-Inzidenz in Thüringen innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt. Landesgesundheitsministerium und Robert Koch-Institut gaben die Zahl der amtlich erfassten wöchentlichen Infektionen je 100.000 Einwohner am Donnerstag mit rund 673 an. Vor Wochenfrist hatte der Wert noch bei 356 gelegen. In einigen Landkreisen liegt die Inzidenz deutlich über dem Landesdurchschnitt. Da in die Zahlen nur mittels PCR-Test nachgewiesene Infektionen einfließen, nicht aber die per Antigentest nachgewiesenen Fälle, ist von einer tatsächlich höheren Zahl auszugehen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) rief die Bevölkerung angesichts der Entwicklung zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen auf.