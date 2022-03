Corona-Ausbruch: Gesamtes Gefängnis steht  unter Quarantäne

In Nordrhein-Westfalen steht nun eine ganze Justizvollzugsanstalt unter Quarantäne. Einzelne Quarantänebereichen sollen aufgrund der zahlreichen Fälle nicht mehr ausgereicht haben.

Werl/dpa - Wegen zahlreicher Corona-Infektionen steht eine gesamte Justizvollzugsanstalt mit rund 1.000 Insassen in Nordrhein-Westfalen seit Montag unter Quarantäne. Betroffen sind in der JVA Werl die normale Haftabteilung sowie die Sicherungsverwahrung, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Der "Soester Anzeiger" und "Hellweg Radio" hatten zuvor über den Fall berichtet.

Zunächst wurden in einzelnen Flügeln Quarantänebereiche eingerichtet, doch die Plätze reichten nicht mehr aus. Da es überall Fälle bei den Gefangenen gab, wurde letztlich die gesamte JVA unter Quarantäne gestellt. Die Inhaftierten und Sicherheitsverwahrten dürfen ihre Zellen beziehungsweise Zimmer nicht mehr verlassen. Besuch ist verboten. Arbeitsbetriebe wurden geschlossen.

Die Quarantäne soll laut der JVA-Sprecherin zunächst bis zum 28. März andauern.