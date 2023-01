CDU will AfD-Antrag gegen gendergerechte Sprache ablehnen

Magdeburg - Die CDU-Landtagsfraktion will einen AfD-Antrag, der sich gegen gendergerechte Sprache richtet, im Landtag von Sachsen-Anhalt nicht mittragen. Das machte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch vor der Sitzung des Parlaments in Magdeburg deutlich. „Ich lasse mich hier nicht vorführen“, sagte Heuer. Die AfD-Fraktion habe einen Antrag der CDU in Thüringen eins zu eins abgeschrieben. „Wir werden den ablehnen.“ Die Beratung dazu steht am Freitag auf der Tagesordnung. Sachsen-Anhalt wird von einem schwarz-rot-gelben Bündnis regiert.

In Thüringen hatte das Thema im November für Aufsehen gesorgt. Landtag, Landesregierung und Behörden sollen dort nach dem Willen einer knappen Parlamentsmehrheit in ihrer öffentlichen Kommunikation nicht gendern. Diese Forderung hatte die oppositionelle CDU-Landtagfraktion mit einem umstrittenen Antrag durchgesetzt, der von der AfD und den Bürgern für Thüringen mit unterstützt wurde. Der Antrag in Thüringen war wie der nun in Sachsen-Anhalt mit „Gendern? Nein danke“ überschrieben. In Thüringen hat die rot-rot-grüne Koalition im Parlament keine eigene Mehrheit.