CDU, Linke und FDP kommen zu Parteitagen zusammen

Schkeuditz/Löbau - Die sächsische CDU trifft sich an diesem Samstag in Schkeuditz bei Leipzig zu einem Landesparteitag. Dabei soll unter anderem über Weichenstellungen in der Energiepolitik diskutiert werden. Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer, der wegen seiner Äußerungen zum Krieg in der Ukraine in die Kritik geraten war, wird zu den Delegierten sprechen. Als Gast wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet.

Auch die Linke und die FDP, die aktuell nicht im Landtag vertreten ist, kommen am Samstag in Löbau und Döbeln zu Parteitagen zusammen. Als Gastredner wird bei den Linken Bundeschef Martin Schirdewan zu den rund 200 Delegierten sprechen. Im Mittelpunkt der Beratung steht ein Antrag des Landesvorstands, der sich mit den Folgen der jüngsten Krisen befasst. Gefordert wird darin unter anderem ein Ende der Schuldenbremse und gleiche Löhne und Renten in Ost und West.