CDU-Fraktionschef Toepffer kündigt Rücktritt an

Hannover - Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hat nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl seinen Rücktritt angekündigt. Das bestätigte ein Fraktionssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hannover am Sonntagabend. „Es ist nicht gelungen, in Niedersachsen eine Wechselstimmung herzustellen“, hatte Toepffer zuvor der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung“ gesagt. Der 57-Jährige war 2008 erstmals in den Landtag eingezogen und seit 2017 Vorsitzender der CDU-Fraktion.