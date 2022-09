BSR baut Flotte aus: Neue Müllfahrzeuge etwas schmaler

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) verstärkt ihre Flotte mit 30 neuen Abfallsammelfahrzeugen. Sie seien mit einer Breite von 2,40 Metern rund zehn Zentimeter schmaler als die bisherigen Fahrzeuge, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dadurch sollen die Beschäftigten die Müllwagen leichter auch durch engere Straßen fahren können. Hinzu kommt bei einigen der Neuauslieferungen ein geringerer Abstand zwischen den Achsen, so dass die Fahrzeuge wendiger seien.

Hergestellt wurden die neuen Wagen von Mercedes. Zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen am Montag zunächst keine Angaben. Die BSR schafft eigenen Angaben zufolge in der Regel jedes Jahr rund 20 bis 30 Neufahrzeuge an, alte Wagen werden ausgemustert.

Die 30 Neufahrzeuge werden mit konventionellen Verbrennermotoren angetrieben. Gleichwohl soll bei der BSR bis 2030 rund die Hälfte der 1800 Fahrzeuge starken Flotte aus alternativen Antrieben bestehen. Bislang sind von den Nutzfahrzeugen der BSR zufolge rund 160 mit einem Elektromotor ausgestattet.