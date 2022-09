Brennendes Auto auf Kreuzung sorgt für Aufregung

Berlin - Ein lichterloh brennendes Auto mitten auf einer Kreuzung in Berlin-Neukölln hat am Freitag für Aufregung bei Augenzeugen und in sozialen Netzwerken gesorgt. Um die Flammen zu löschen, musste die Feuerwehr zum Brandort auf der Hermannstraße anrücken. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Warum der Wagen in Brand geriet, stand zunächst nicht fest. Laut Polizei lagen aber Hinweise auf einen technischen Defekt vor. Wegen der Sperrungen während des Einsatzes kam es rund um den Ort des Geschehens zu Verkehrsbehinderungen.