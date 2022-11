Brandenburger Landesrechnungshof stellt Jahresbericht vor

Potsdam - Der Landesrechnungshof Brandenburg nimmt in seinem neuen Jahresbericht wieder mehrere Prüffälle kritisch unter die Lupe. Behörden-Präsident Christoph Weiser stellt den neuen Bericht am Montag (11.00 Uhr) in Potsdam vor. Im vergangenen Jahr hatten die obersten Rechnungsprüfer des Landes ein Haus des Sports für zu viele Landesmillionen, Polizeikontrollen im Schneckentempo und einen Verbandschef mit Dienstauto in der privaten Garage kritisiert, für die er noch Miete kassierte. Der Rechnungshof geht voraussichtlich auch auf aktuelle Haushaltsfragen ein. Die rot-schwarz-grüne Koalition plant ein Hilfspaket von bis zu zwei Milliarden Euro bis Ende 2024. Der Landtag entscheidet im Dezember über den Doppelhaushalt 2023/2024.