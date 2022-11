Brand von mehreren Fahrzeugen in Leipzig: LKA ermittelt

Leipzig - Im Leipziger Osten haben am frühen Dienstagmorgen auf dem Grundstück eines Immobilienunternehmens mehrere Fahrzeuge gebrannt. Weil das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach von Brandanschlägen betroffen war, sei eine politische Motivation nicht auszuschließen, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstagmorgen mit. Deshalb übernehme das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus- Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen die Ermittlungen. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.