Brand in Wohnhaus: Vier Menschen kommen ins Krankehaus

Kaltennordheim - In den frühen Mittwochmorgenstunden ist in einem Wohnhaus in Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meinigen)im Ortsteil Oberkatz ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren seien mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Zunächst habe ein Raum in Flammen gestanden, wenig später das ganze Haus. Die vier Bewohner des Hauses wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst nicht klar. Das Nebenhaus wurde evakuiert, als auch dort Qualm aus dem Dach aufstieg.

Autofahrer in der Region werden geben, möglichst eine andere Route zu fahren. Die Durchfahrt durch Oberkatz von Aschenhausen kommend und nach Aschenhausen ist voll gesperrt. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.