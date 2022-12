Brand in Wohn- und Gasthaus: 150.000 Euro Schaden

Römhild - Bei dem Brand eines Wohn- und Gasthauses in Römhild (Landkreis Hildburghausen) ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl des Hauses am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Landstraße zwischen Haina und Wolfmannshausen für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.