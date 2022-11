Brand in Recyclinghof: Starke Rauchentwicklung

Dorndorf - In einem Recyclinghof in Dorndorf im Wartburgkreis sind 500 Tonnen Müll in Brand geraten. Es habe eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Seit Ausbruch des Feuers am Mittwochabend werden Bürger und Bürgerinnen gebeten, Türen und Fenster aufgrund des Rauchs geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Löscharbeiten hielten weiter an.