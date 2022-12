Brand in Mehrfamilienhaus - 100.000 Euro Schaden

Limbach-Oberfrohna - Durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei am frühen Montagmorgen ein Schuhregal im Eingangsbereich einer Wohnung in Brand geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Um das Feuer einzudämmen und zu löschen, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten alle Hausbewohner evakuiert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.