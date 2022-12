Brand in Einfamilienhaus in Nobitz: 100.000 Euro Schaden

Nobitz - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Nobitz im Landkreis Altenburger Land ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, ist das Haus im Ortsteil Ziegelheim ersten Erkenntnissen zufolge nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei im Dachstuhl ausgebrochen und habe dann auf das gesamte Gebäude und das Nachbarhaus übergegriffen. Die Bewohner konnten das Haus demnach rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Der Brand wurde am Mittwochmorgen von der Feuerwehr gelöscht.