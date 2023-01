Uelleben - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ulleben im Landkreis Gotha ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Die Flammen breiteten sich am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Hauses aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Eine 43-Jährige Bewohnerin erlitt einen Schock. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.