Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude: Mann schwer verletzt

Berlin - Ein Mann ist bei einem Brand in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde in dem leerstehenden Gebäude in der Provinzstraße am S-Bahnhof Schönholz (Berlin-Reinickendorf) mutmaßlich Gerümpel angezündet. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, brannte es auf etwa zehn Quadratmetern Fläche. Während der Brandbekämpfung entdeckten Einsatzkräfte den Angaben zufolge einen Mann und befreiten ihn aus den Flammen. Möglicherweise soll es sich um einen Obdachlosen handeln. Er kam mit dem Verdacht auf schwere Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Busverkehr war zwischenzeitlich unterbrochen. Nun ermittelt ein Brandkommissariat des LKA wegen mutmaßlicher Brandstiftung.